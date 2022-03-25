TARİH YAZAN ÇOCUKLAR İNEGÖL'DE? PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ - Haberler

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TARİH YAZAN ÇOCUKLAR İNEGÖL'DE? PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle örnek bir proje başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Belediyesi, İnegöl Kaymakamlığı ve Birlikte Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle örnek bir proje başlattı. İnegöl'de 51 ilkokulda 644 derslik için 'Tarih Yazan Çocuklar İnegöl'de' kitap setinin bulunduğu özel Kitap Ağacı kurulacak.

Proje kapsamında tarihi karakterlerin kıyafetlerini giyen 100 ilkokul öğrencisi, MODEF fuar merkezini ziyaret ederek esnaflara başarılar diledi.

İnegöl Tarihi mehteri nezaretinde marşlar eşliğinde fuara gelen 100 öğrenci, kıyafetleriyle fuara damga vurdular. Tarihi karakterlerin kıyafetleriyle fuara gelen öğrenciler, büyük beğeni topladı.

GERÇEK KAHRAMANLARIN ROL MODEL ALINMASI AMAÇLANIYOR

Dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında çocukların milli şuur kazanmaları ve tarihleriyle iftihar etmeleri için Türk büyüklerinin hikayeleri ve animasyonları, bu proje ile öğrencilerle buluşuyor. Bu proje ile çocukların Türk büyüklerini tanımaları, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş gerçek kahramanlardan ilham almaları ve onları rol model olarak benimsemeleri hedefleniyor.

TARİH YAZAN ÇOCUKLAR İNEGÖL'DE? PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

TARİH YAZAN ÇOCUKLAR İNEGÖL'DE? PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

TARİH YAZAN ÇOCUKLAR İNEGÖL'DE? PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

TARİH YAZAN ÇOCUKLAR İNEGÖL'DE? PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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