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"Tarih, Şan, Şeref Bizim Çanakkale Kahramanları Projesi" tanıtıldı

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İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından hazırlanan "Tarih, Şan, Şeref Bizim Çanakkale Kahramanları Projesi" tanıtıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen, Çanakkale Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından hazırlanan "Tarih, Şan, Şeref Bizim Çanakkale Kahramanları Projesi" tanıtıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, tanıtım toplantısının düzenlendiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Anafartalar Kampüsü'nde yaptığı açıklamada, projenin temel amacının yeni nesillere bayrak ve vatan sevgisinin aşılanması olduğunu söyledi.

Projenin Çanakkale'de yapılmasının daha da anlamlı olduğunu belirten Aylar, "Çocukları, gençleri vatan millet ruhuyla, özellikle kahramanlık ruhuyla yetiştirirsek, ödenen bedelleri anlatırsak bu bayrak hiçbir zaman bayrak inmeyecektir, vatan bölünmeyecektir. Biz onun için bu projeleri çok önemsiyoruz, destekliyoruz. Her zaman da yürütmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu da vatan ve millet konusundaki farkındalığı artırmak ve hiç unutturmadan gelecek nesillere aşılamak amacında olduklarını ifade etti.

Projeyi desteklediklerini dile getiren Erenoğlu, "Proje yazma eğitimleri, sosyal farkındalığın öğrenciler kanalıyla artırılması noktasında üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yapmaya hazırız." dedi.

Toplantıya, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, şehit ve gazi derneklerinin üyeleri, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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