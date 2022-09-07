Tarihçi Prof. Dr. Arı, 100'üncü yıl dönümünde 9 Eylül'ü anlattı

DOKUZ Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, İzmir'in düşman işgalinden kurtarıldığı 9 Eylül 1922 günü yaşananları anlattı. Prof. Dr. Arı, Belkahve'deki Ata Anı Evi'nin önemine dikkat çekerek Atatürk'ün o tarihi anları bu noktadan izlediğini söyledi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünün kutlanacağı 9 Eylül'e sayılı günler kala kentte hazırlıklar sürerken, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Arı, bundan 100 yıl önce yaşanılan süreçle ilgili bilgi verdi. 9 Eylül 1922'de sembol noktalardan biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi anları izlediği Belkahve'deki Ata Anı Evi'nin önemini vurgulayan Prof. Dr. Kemal Arı, Yüzbaşı Şerafettin'in önderliğindeki süvari birliklerinin verdiği destansı mücadeleyi tüm detaylarıyla anlattı. Belkahve'nin 9 Eylül günü Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'i gördüğü yer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Arı, "Türk birlikleri İzmir'e girdiği için çok keyiflendiği bir yer. 8 Eylül günü Türk süvarileri Sabuncubeli'ne geldi. Süvari alayı bölgede bir düşman yığını ve tehlike olup olmadığını öğrendi. Süvari ordusu karargahı durumu değerlendirdi ve 9 Eylül sabahı şehre girmenin uygun olacağına karar verdi" dedi.

Mustafa Kemal Paşa'nın 9 Eylül günü öğleden sonra Belkahve'ye geldiğini belirten Prof. Dr. Arı, "Türk birlikleri o geldiğinde pek çok noktada Türk bayrağını çekmişti. İzmir'de artık Türk bayrağının dalgalandığını görünce çok keyiflendi. 'Birer kahve içelim' dedi. Anlatıldığına göre sade kahve içmeyi seven Mustafa Kemal Paşa, burada şekerli kahve içti, çünkü bu güzel gün ancak böyle tatlı bir kahveyle kutlanırdı. Ertesi gün Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile birlikte İzmir'e girdiler. O gün yanında bir de kılıç getirmişti. O kılıç da Buhara'nın İzmir'e ilk girecek olan fatihe vermek üzere ona armağan ettiği kılıçtı. Bir söylentiye göre bu kılıç Timur'un kılıcıydı. Yüzbaşı Şerafettin'e bu kılıcı takdim etti ve ona İzmir adını verdi" diye konuştu.