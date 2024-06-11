Tarih Öğretmeni Emeklilik Sonrası Terzi Ustası Olmayı Hedefliyor

Eskişehir'de görev yaptığı meslek lisesinin tasarım atölyesinde dikiş öğrenen 28 yıllık tarih öğretmeni Canan Özgün, emekliliğinde terzi ustası olmayı hedefliyor.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 6 senedir tarih öğretmenliği yapan Özgün, 3 yıl önce meslektaşlarının teşvikiyle ders saatleri sonrası tasarım atölyesinde zaman geçirmeye başladı.

Haftada bir saat çalıştığı atölyede becerisini geliştiren, overlok makinesi kullanmayı da öğrenen Özgün, emekliliğinde sırasıyla kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgelerini almayı amaçlıyor.

Canan Özgün, AA muhabirine, gün içinde eğitim verdiği gençlerle okul sonrası bir araya gelerek atölyede çalıştıklarını söyledi.

Şu ana kadar en çok ceket cebi dikmekte zorlandığını belirten Özgün, "Kötü olduğunda öğrencilerim bana 'Olmamış hocam, tekrar dikin.' diyorlar. Başka şekilde ilerlemek çok zor olurdu. Ortada somut bir şey olduğu için yapamadığımda öğrencilerin fikirlerinden anlıyorum, onlar bana gösteriyorlar. Tabii onlar da benden öğreniyor." diye konuştu.

Tarihçi olmasından dolayı Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin kostümlerini de dikmeye çalıştığını anlatan Özgün, bu işin stresi azaltıcı özelliğinin bulunduğunu dile getirdi.

Özgün, kızı için diktiği etek, tişört gibi giysilerin onun arkadaşları tarafından hazır ürün zannedildiğini, bu durumun mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Atölyede eğitim gören Moda Tasarım Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Ekin Su Arslan da öğretmenleriyle beraber üretmenin kendileri için önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Özgün'ün kendilerine tarih derslerinde ayrı, atölyede ayrı şeyler kattığına işaret eden Arslan, "Tarih derslerinde daha çok konuya odaklandığımız için ders odaklı oluyoruz ancak atölyede daha sıcak ve samimi bir ortam yakalıyoruz. Hem o bize öğretiyor hem biz ona öğretiyoruz." dedi.