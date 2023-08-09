Kilis Tava, Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan coğrafi işaretli bir yemektir. Kilis'te en çok tüketilen yemek çeşitleri arasında yer almaktadır. Kilis Tava, koyun eti, biber, soğan ve baharatlarla hazırlanarak taş fırında pişirilir ve tırnaklı ekmekle servis edilir. Kilis'e gelen yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilen bu lezzet, Kilis'in simgesi haline gelmiştir.

Tarih ile lezzetin buluştuğu yemek: Kilis Tava

KİLİS Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan coğrafi işaretli Kilis tavasına, en çok tüketilen yemek çeşitleri arasında yer alıyor.

Et tüketiminin en fazla olduğu illerin başında gelen Kilis'te yöresel olarak kasaplarda yapılan Kilis tava isimli yemek sofraları süslüyor. Hazırlanan tavaları taş fırında 300 derecede 8-10 dakika arasında pişerek tırnaklı ekmekle lezzeti tatmak isteyenlere servis ediliyor.

"İle gelen yerli yabancı turistler Kilis tavayı yemeden gitmiyor"

30 yıldır Kilis Tava işiyle uğraşan işletme sahibi İzzet Canözer, "İli gezmeye gelen Taraflı tarafsız Kilis tavayı yerli ve yabancı turistler yemeye geliyor. Kilise özgü klasik yüzyıllardır yapılan herkesin beğendiği koyun etinden hazırlanan tepsinin içine hazırlanan kırmızı ve yeşilbiber koyarak baharat olarak tuz, toz biber ve karabiber kullanıyoruz. Tepsinin üzerine domates, biber ve soğanla süsleyerek 300 derecede taş fırından pişirerek tırnaklı ekmek ile servis ediyoruz" dedi.

"Kilis deyince akıllara ilk önce Kilis tava geliyor"

Kilis deyince akıllara Kilis'e özgü tatlı ve başta Kilis tavanın geldiği aktaran Usta Canözer, "Tatlı olarak coğrafi işaretli ürün Cennet çamuru, Kilis katmeri, Zeytinyağı efsaneler arasında. Kasap olduğumuzdan dolayı akıllara ilk gelen lezzet Kilis tava nasıl Antep baklavasını dünyaya tanıtımını yaptıysak Kilis tavayı da tanıtacağız" diyerek cümlelerini tamamladı.

Kilis'i gezmek için geldiğini ve Kilis tava yemeden gitmek istemediklerini altını çizen Elif Dilek, " Şanlıurfalıyım ama Adıyaman'dan gezme amaçlı geldik ve ne yiyebiliriz dediğimizde Kilis tavayı çok önerdiler. Geldik yedik ve lezzeti tattık çok güzel herkese tavsiye ederim eve gittiğim zaman bende yapmayı deneyeceğim tabi bu kadar lezzetli olmaz biliyorum ama ustadan da lezzetin sırrını almaya çalışacağım" diye konuştu.