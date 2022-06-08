Tarhan Erdem Yaşamını Yitirdi - Haberler

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Tarhan Erdem Yaşamını Yitirdi

ANKA - Güncel
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Tarhan Erdem Yaşamını Yitirdi

Eski CHP Genel Sekreteri, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu Tarhan Erdem (89) yaşamını yitirdi.

Eski CHP Genel Sekreteri, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin kurucusu Tarhan Erdem (89) yaşamını yitirdi.

Tarhan Erdem, yaşında yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Erdem'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek.

TARHAM ERDEM KİMDİR

1959 yılında İTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi'nden mezun olan Tarhan Erdem 1959-1995 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları, Milli Savunma Bakanlığı Altyapı Tesisleri, Şişecam topluluğuna bağlı Cam Elyaf Sanayi A.Ş., Doğan Holding gibi farklı kurum ve kuruluşlarda proje ve kontrol mühendisliği, genel müdürlük ve genel koordinatörlük gibi görevlerde bulundu. Erdem, 1987 yılında KONDA Araştırma ve Danışmanlık şirketini kurdu.

Milliyet ve Radikal gazetelerinde köse yazıları yazan Erdem, 1953 yılında CHP'ye kaydoldu. Belde yöneticiliğinden genel sekreterliğine kadar hemen hemen bütün kademelerde çalıştı.

Erdem, 1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. Bülent Ecevit'in 1977 yılında kurduğu hükümette Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev aldı.

Eski ANAP İzmir Milletvekili ve eski TBMM Başkanı İsmet Kaya Erdem'in de kardeşi olan Tarhan Erdem, evli ve 2 çocuk babasıydı.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Varank Tarhan Erdem Araştırma Güncel Haberler

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