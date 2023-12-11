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TARF tarafından düzenlenen futbol turnuvası Türk camilerini bir araya getirdi

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ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) tarafından düzenlenen futbol turnuvası, Türk camilerinde hafta sonu eğitimi alan çocukları ve ailelerini bir araya getirdi. Turnuvaya çevre eyaletlerden 14 farklı takım katıldı ve Mimar Sinan Camii birinci oldu.

NEW ABD'de faaliyet gösteren Türk-Amerikan Diyanet Vakfı (TARF) tarafından düzenlenen futbol turnuvası, Türk camilerinde hafta sonu eğitimi alan çocukları ve ailelerini bir araya getirdi.

TARF New York Şubesi tarafından organize edilen, 9-12 yaş futbol turnuvasında, çevre eyaletlerden 14 farklı takım kupayı kazanmak için ter döktü.

New Jersey'de, birlik ve beraberliğin artırılması amacıyla gerçekleşen turnuvaya, TARF'a bağlı camilerin hafta sonu okullarına devam eden öğrenciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

New York Din Hizmetleri Ataşesi Ali Tos, turnuva vesilesiyle farklı eyaletlerden gelen öğrencilerin, ailelerinin ve cami derneklerinin birbirleriyle tanışıp kaynaştığını, bu etkinliğin ileride yapılacak birçok programa zemin hazırladığını ifade etti.

Tos ayrıca, Kovid-19 salgını sonrasında durağanlaşan toplu etkinliklere tekrar hız kazandırmak için düzenlendiğini belirttiği etkinliğe katılımın yüksek olmasından duyduğu memnuiyeti dile getirdi ve destek veren kurumlara teşekkürlerini sundu.

Turnuvanın maçlarını baştan sona takip eden New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise kupa töreni esnasında yaptığı konuşmada, organizasyondan dolayı TARF yetkililerine, cami derneği görevlileri başta olmak üzere, turnuvada ter döken çocuklara, ailelerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Özgür ve Tos, turnuvanın en iyi 3 takımı olan Mimar Sinan Camii (birinci), Eyüp Sultan Camii (ikinci) ve Bergen Diyanet Camii (üçüncü) futbol takımlarına kupalarını takdim ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

Yiyecek ve içecek ikramının da yapıldığı turnuvaya, Türk vatandaşlarının yanı sıra, Ahıska Türk toplumu üyeleri ile Balkanlar ve Kuzey Afrika'dan bazı ülke vatandaşları da çocuklarıyla birlikte katılım gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mimar Sinan New York Kültür Etkinlik Spor Güncel Haberler

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