Taraklı İlçe Emniyet Amiri Karacaoğlu görevine başladı - Haberler

Sakarya'nın Taraklı ilçesine atanan emniyet amiri Süleyman Yavuz Karacaoğlu görevine başladı.

Taraklı'nın sakin ve güzel bir ilçe olduğunu belirten Karacaoğlu, burada görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktardı.

İlçenin huzuru ve güvenliği için titizlikle çalışacaklarını ifade eden Karacaoğlu, "Taraklı'da halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için teşkilatımızla birlikte var gücümüzle çalışarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." dedi.