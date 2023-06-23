Üye Girişi
Haberler
Taraklı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Taraklı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Taraklı-Göynük kara yolunda Göynük istikametine giden Keramettin G. yönetimindeki 34 DV 1952 plakalı otomobil ile Muharrem Y'nin kullandığı 14 LE 847 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ali Emir K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Taraklı-Göynük kara yolunda Göynük istikametine giden Keramettin G. yönetimindeki 34 DV 1952 plakalı otomobil ile Muharrem Y'nin kullandığı 14 LE 847 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ali Emir K. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Diri - Güncel

Devlet Hastanesi Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title