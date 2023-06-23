Taraklı'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Taraklı-Göynük kara yolunda Göynük istikametine giden Keramettin G. yönetimindeki 34 DV 1952 plakalı otomobil ile Muharrem Y'nin kullandığı 14 LE 847 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ali Emir K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Taraklı-Göynük kara yolunda Göynük istikametine giden Keramettin G. yönetimindeki 34 DV 1952 plakalı otomobil ile Muharrem Y'nin kullandığı 14 LE 847 plakalı traktör çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ali Emir K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.