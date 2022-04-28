Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Haberler

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Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

AA - Murat Diri - Güncel
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Taraklı'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i Kadir Gecesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i Kadir Gecesi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Teravih namazı sonrası Tarihi Yunus Paşa Camisi'nde ilahiler eşliğinde sedef kaplamalı sandukasından çıkarılan Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen yüzlerce kişi, cami içerisinde yoğunluk oluşturdu.

Her yıl Kadir Gecesi'nde salavatlar eşliğinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'i selamlayan vatandaşlardan bazıları tekbir ve salavat getirdi, bazıları ise gözyaşı döktü.

AA / Murat Diri - Güncel

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