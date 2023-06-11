Taraklı'da devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İçdedeler Mahallesi'nden yaylaya giden Ali C. idaresindeki 54 ABZ 575 plakalı kamyonet, Kemikler Mahallesi mevkisinde başka araca yol vermeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.
Hasarın meydana geldiği kamyonet ise Taraklı Belediyesi'ne ait iş makinesiyle kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel