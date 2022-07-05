Taraklı'da binanın deposunda çıkan yangın söndürüldü Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir binanın depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir binanın depo bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ankara Caddesi'nde H.B'ye ait 3 katlı binanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler binayı sarmadan kontrol altına alındı. Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangında binanın depo kısmında ve bir araçta hasar meydana geldi. AA / Murat Diri - Güncel Sakarya İtfaiye Taraklı Güncel Haberler

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