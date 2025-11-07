Haberler

Taraftar Habil Yurtseven'den Samsunspor Kutlaması: Hamsi 25 Lira!

Taraftar Habil Yurtseven'den Samsunspor Kutlaması: Hamsi 25 Lira!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da balıkçılık yapan Habil Yurtseven, Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde liderliğe yükselmesi dolayısıyla hamsi fiyatını 25 liraya düşürdü. Taraftarlar, bu kampanyadan memnun kaldı ve takımın başarısının devamını diledi.

Samsun'da balıkçılık yapan fanatik Samsunspor taraftarı 42 yaşındaki Habil Yurtseven, UEFA Konferans Ligi'nde takımının liderliğe yükselmesi dolayısıyla hamsiyi 25 liradan satışa sundu.

Yurtseven, UEFA Konferans Ligi'nde Hamrun Spartans'ı 3-0 yenen Samsunspor'un başarısını, sattığı hamsinin fiyatını düşürerek kutladı.

Samsun'da kilogramı 80 ila 100 lira arasında satılan hamsiyi 25 liradan satışa sunan Yurtseven'e vatandaşlar da oldukça ilgi gösterdi.

Yurtseven, basın mensuplarına, Samsunspor'un başarısı ile gurur duyduklarını söyledi.

Samsunspor'un kimsenin hayal edemeyeceği bir başarı yakaladığını vurgulayan Yurtseven, "Babamla birlikte Samsun'da balıkçılık yapıyorum. Böyle bir başarının ardından hamsi fiyatını 25 liraya düşürmeye karar verdik. Kısa sürede hamsiyi tükettik." dedi.

Hamsi alan vatandaşlar ise Samsunspor'un başarısı dolayısıyla yapılan kampanyadan memnun olduklarını dile getirerek, takımlarının başarısının sürmesini temenni etti.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
'Mutfakta tüp boş' diyen CHP'li Akay'a Bakan Bayraktar'dan yanıt: Çünkü doğalgaz kullanıyorlar

Bakan Bayraktar, tüplü protestoyu tek cümleyle boşa düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Pezeşkiyan duyurdu: Tahran'ı boşaltmak zorunda kalacağız

Komşuda kriz inanılmaz boyutta: Başkenti boşaltmak zorunda kalacağız
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı

Trump talimat verdi, ABD ordusu o ülkeyi vurmak için hazırlığa başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.