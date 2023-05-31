Taraf Gazetesi davasında yeniden birleştirme kararı

KAPATILAN Taraf Gazetesi çalışanlarının davasında verilen hapis cezalarının istinaf mahkemesince usul yönünden bozulması üzerine gazetenin eski yöneticileri Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve muhabir Mehmet Baransu'nun yeniden yargılandıkları davada birleştirme kararı verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mehmet Baransu Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Baransu'nun avukatı, birleştirilmesi istenen dosya ile mevcut dosya arasında herhangi bir fiili irtibat olmadığını bu nedenle birleştirmenin yasaya ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Diğer sanıkların avukatları da birleştirme kararı verilemeyeceğini belirtti.

DAVA ANADOLU 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLECEK

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZMUŞTU