Tarabya'da Boş Valiz Panik Yarattı

Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU / - TARABYA'daki Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önündeki kaldırımda bulunan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi. Polis güvenlik şeridi çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanlarının fünyeyle patlattığı valiz boş çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Tarabya Yeniköy Caddesi'de Almanya Başkonsolosluğu Sefarethanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddedeki kaldırımda duran valizi gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri valizde inceleme yaptıktan sonra güvenlik amaçlı şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Ardından da bomba imha uzmanları olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada valiz fünyeyle patlatıldı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu görüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.