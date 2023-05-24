'TAPULU MALIM' DİYEREK SOKAĞI KAPATTI; MAHALLELİ ÇÖZÜM ARIYOR

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Orhan K. (45), tapulu malı olduğunu söyleyerek, bir sokağı beton ve demir kalıplarla kapattı. Sokağa giriş-çıkış yapamayan mahalleli ise sorunun çözülmesini istedi.

İddiaya göre Orhan K., tapulu malı olduğu gerekçesiyle Kavaklı Mahallesi'ndeki 10081 Sokak'ı beton ve demir kalıplar ile kapattı, ardından sokağın ortasına depo yaptıracağını söyledi. Mahalleli, durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Ekipler ve mahallelinin çabaları ile depo inşaatını durduran Orhan K., sokağı kapatan kalıpları sökmedi. Sokağa giriş-çıkış yapamayan mahalleli, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

'ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR'

Mahalle sakini Ümit Gündüz (35), Buralar, yol diye biliniyordu; şimdiyse 'her yer arsa' diyerek sokakları kapatıyorlar. Buradaki insanlar ne yapacak Nasıl evine gidip, gelecek Diğer sokakların da sahipleri çıkmaya başladı. Benim evimin bulunduğu sokağın da sahibi varmış. O da burayı görüp 'ben de kapatacağım' diyor. Bu kapanan yolun sahibi ise 'ben yaparım, benim malım' diye konuşuyor. Büyük bir sorun var. Buna artık yetkililerin bir çözüm bulması şart. Halk olarak elimizden bir şey gelmiyor dedi. İsmail Gündüz ise hastaneye gitmek için sokağa otomobili ile girmek istediğini fakat kapalı olduğu için geçemediğini söyledi.

Öte yandan Seyhan Belediyesi yetkilileri de sokağın Orhan K.'ye ait olduğunu ve tapusunun bulunduğunu söyledi.