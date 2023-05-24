'Tapulu malım' deyip sokağı kapattı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Orhan K. (45), tapulu arsası olduğunu söylediği yola kalıp döşetip, bir miktar beton dökerek sokağı kapattı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde Orhan K. (45), tapulu arsası olduğunu söylediği yola kalıp döşetip, bir miktar beton dökerek sokağı kapattı. Sokağa giriş-çıkış yapamayan mahalleli ise sorunun çözülmesini istedi.

Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde Orhan K., 10081 Sokak'ta yolun geçtiği alanın tapulu arsası olduğunu söyleyerek, depo yaptıracağını belirtip kalıp döşetti. Yol kapanırken, mahalleli, durumu Seyhan Belediyesi'ne bildirdi. Ekipler ve mahallelinin çabasıyla çalışmaları durduran Orhan K., sokağı kapatan kalıpları ise sökmedi. Sokağa giriş-çıkış yapmayan mahalleli, sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Öte yandan Seyhan Belediyesi yetkilileri de yolun geçtiği alanda Orhan K.'nin tapulu arsası olduğunu, bölgeye ulaşım için başka yol açacaklarını söyledi.