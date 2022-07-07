Tapuda sahtecilik yapanlara polisten suçüstü baskın (2)
Demirören Haber Ajansı - Fırat Akay - Güncel
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ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, tapuda sahtecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen R.K., H.K. ve M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapuda sahtecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen R.K., H.K. ve M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), -
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel