Tapuda sahtecilik yapanlara polisten suçüstü baskın (2) ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, tapuda sahtecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen R.K., H.K. ve M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ŞÜPHELİLER ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tapuda sahtecilik yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen R.K., H.K. ve M.C.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), - Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Bodrum Muğla Güncel Haberler

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