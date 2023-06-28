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Tapuda rüşvet ve dolandırıcılık suçuyla yakalanmışlardı: 17 şüpheli serbest bırakıldı

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KOCAELİ Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tapuda rüşvet ve dolandırıcılık suçuyla yakalanmışlardı: 17 şüpheli serbest bırakıldı

KOCAELİ Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Tapu Müdürlüğünde resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılığa yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Kocaeli merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 17 şüpheli 23 Haziranda gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Güncel

Çayırova Kocaeli Güncel Haberler

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