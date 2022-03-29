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TAPUDA RÜŞVET ALAN MEMURA SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet alan memur, suçüstü yakalandı.

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet alan memur, suçüstü yakalandı.

Yavuzeli Tapu Müdürlüğü'nde bir memurun rüşvet karşılığında işlem yaptığı yönünde ihbarı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müdürlük binasına operasyon düzenledi. Baskında bir kişiden rüşvet alan ve ismi açıklanmayan memur, suçüstü yakalandı. Memur ile rüşvet verdiği belirlenen kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

TAPUDA RÜŞVET ALAN MEMURA SUÇÜSTÜ

TAPUDA RÜŞVET ALAN MEMURA SUÇÜSTÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık, Rüşvet, Memur, Güncel, Haberler

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