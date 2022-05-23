Tapu ve kadastro müdürlerinden Başkan Başdeğirmen'e ziyaret - Haberler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Isparta Tapu Müdürü Ahmet Haluk Doğan ve Isparta Kadastro Müdürü Ali Soydan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, her bir vatandaşın hayatı boyunca en az bir kez tapu ve kadastro müdürlükleriyle işi olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başdeğirmen, "Sizler insanlarımızın mutlu olduğu yerlerdesiniz. Allah kolaylık versin, daha güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Sizler köklü kurumlarımızdasınız. Yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Isparta Kadastro Müdürü Ali Soydan da kurumla ilgili, Başkan Başdeğirmen'e bilgi verdi.