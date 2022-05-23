Tapu ve kadastro müdürlerinden Başkan Başdeğirmen'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tapu ve kadastro müdürlerinden Başkan Başdeğirmen'e ziyaret

AA - Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
Tapu ve kadastro müdürlerinden Başkan Başdeğirmen'e ziyaret

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Isparta Tapu Müdürü Ahmet Haluk Doğan ve Isparta Kadastro Müdürü Ali Soydan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Isparta Tapu Müdürü Ahmet Haluk Doğan ve Isparta Kadastro Müdürü Ali Soydan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Başdeğirmen, ziyarette yaptığı konuşmada, her bir vatandaşın hayatı boyunca en az bir kez tapu ve kadastro müdürlükleriyle işi olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başdeğirmen, "Sizler insanlarımızın mutlu olduğu yerlerdesiniz. Allah kolaylık versin, daha güzel hizmetleri yapmayı nasip etsin. Sizler köklü kurumlarımızdasınız. Yapmış olduğunuz çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum, kuruluş yıl dönümünüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Isparta Kadastro Müdürü Ali Soydan da kurumla ilgili, Başkan Başdeğirmen'e bilgi verdi.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Şükrü Başdeğirmen, Ali Soydan, Isparta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title