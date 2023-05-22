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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı kutlandı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı kutlandı

Güncel Haberler

Artvin Tapu Müdürü Lokman Bayraktar ve Kadastro İl Müdür Vekili Aytaç Bayram, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Artvin Tapu Müdürü Lokman Bayraktar ve Kadastro İl Müdür Vekili Aytaç Bayram, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 176. kuruluş yılı dolayısıyla Vali Yılmaz Doruk'u ziyaret etti.

Kurum personelinin de katıldığı ziyarette, Bayraktar ve Bayram, kurumlarının faaliyetleri hakkında Vali Doruk'a bilgi verdi.

Bayraktar, vatandaşların işlerini kolaylaştıracak çalışmaları, çağın getirdiği yeniliklere uygun hayata geçirdiklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Doruk ise köklü bir kuruluş olan Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı tüm kurum personeline teşekkür etti ve kurumun 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel

Yılmaz Doruk Artvin Güncel Haberler

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