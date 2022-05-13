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Antalya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da 2 grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı

Antalya'da tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.

Antalya'da tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 10 kişi yaralandı, 8 kişi de gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Çatalköprü Caddesi'nde, tapu anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.

Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran gruptan 10 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına alındı.

Hafif yaralı 10 kişiye olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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