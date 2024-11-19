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Tanzila Narbayeva, Özbekistan Senato Başkanlığına Yeniden Seçildi

Tanzila Narbayeva, Özbekistan Senato Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Özbekistan'da Senato Başkanlığına Tanzila Narbayeva, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önerisi ile oy birliğiyle yeniden seçildi. Mirziyoyev, yeni anayasaya göre senatörlerin yetki ve sorumluluklarının arttığını belirtti.

??????? Özbekistan Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato Başkanlığına Tanzila Narbayeva yeniden seçildi.

Ülkede 27 Ekim'deki genel seçimlerde il meclisine seçilenlerin geçen hafta belediye meclislerinde gerçekleştirdikleri gizli oylamayla seçilen Senato üyeleri ilk toplantısını yaptı.

Parlamentonun üst kanadı olan Senato Genel Kurulu'nun bugün düzenlenen toplantısında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de hazır bulundu.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önerisi üzerine Senato üyelerinin oy birliğiyle Tanzila Narbayeva, Senato Başkanlığına yeniden seçildi. Toplantıda, Senato Başkan Yardımcıları da belirlendi.

Mirziyoyev, toplantıdaki konuşmasında, anayasal reformların sonucunda Senato üye sayısının 100'den 65'e düşürüldüğünü ancak aynı zamanda senatörlerin yetki ve sorumlulukların ise daha da artırıldığını belirtti.

Yeni anayasaya göre, artık il ve ilçe belediye başkanlarının il meclislerine başkanlık edemeyeceğini ve belediye meclisi başkanının üyeler arasından seçileceğini anımsatan Mirziyoyev, bunun ülkedeki siyasi reformların bir sonucu olduğunu ifade etti.

Mirziyoyev, ayrıca yeni dönemde belediye başkanlarının birçok yetkisinin belediye meclislerine devredilmesinin öngörüldüğünü ifade ederken, tüm bunların ülkede değişim ve reformların geri dönülmez bir hal aldığını gösterdiğini sözlerine ekledi.

Senato 65 üyeden oluşuyor

Başkanlık sistemiyle yönetilen Özbekistan'da parlamento, Yasama Meclisi ve Senato'dan oluşuyor.

Ülke parlamentosunun alt kanadı ve daimi çalışan Yasama Meclisi 150 milletvekilinden, üst kanadı olan ve 3 ayda bir toplanan Senato ise 65 üyeden ibaret.

Özbekistan'da 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde il belediye meclisine seçilen üyeler, Senato'da kendi bölgelerini temsil edecek senatörleri belirlemek için toplantılar düzenledi. İl belediye meclisine seçilenler, 7-12 Kasım tarihlerinde yaptıkları il meclisi toplantılarında, gizli oylamayla senatörleri seçti.

Bu toplantılarda Taşkent Büyükşehir Belediyesi, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ve ülkedeki 12 ilin her birinden 4 olmak üzere, toplam 56 senatör belirlendi. Diğer 9 senatör ise yasa gereği, cumhurbaşkanı tarafından kültür, sanat, bilim ve kamu yönetimi alanlarında faaliyet yapan önde gelen insanlar arasından atandı.

1957 doğumlu Narbayeva, 2019'da yapılan seçimlerin ardından Senato Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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