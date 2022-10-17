Tanzanyalı kadın devlet başkanından "doğumları kontrol altına alın" çağrısı Güncel Haberler Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinde doğum oranlarının yüksek olduğunu belirterek doğumların kontrol altına alınması çağrısı yaptı. Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinde doğum oranlarının yüksek olduğunu belirterek doğumların kontrol altına alınması çağrısı yaptı. Hassan, ülkesinin kuzeyindeki Geita bölgesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, yüksek doğum oranlarına dikkat çekti. Hassan, "Geita bölgesindeki bir hastanede ayda bin bebek doğduğu söylendi. "Üç yıl sonra kaç sınıfa ihtiyacımız olacak? Kaç ton gıdaya ihtiyaç duyulacak?" ifadesini kullandı. Dünya Bankasının 2020 raporuna göre Tanzanya'da kadın başına ortalama 4,8 doğum düşüyor. Kaynak: AA / Güncel Tanzanya Güncel Haberler

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