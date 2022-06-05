Tanzanya, yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdı - Haberler

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Tanzanya, yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdı

AA - Güncel
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Tanzanya, yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, ülkedeki hayvanları ve kuşları korumak için 6 yıldır yürürlükte olan yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdığını duyurdu.

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, ülkedeki hayvanları ve kuşları korumak için 6 yıldır yürürlükte olan yaban hayvanı ihracatı yasağını geçici olarak kaldırdığını duyurdu.

Tanzanya Yaban Hayatı Yönetimi Kurumundan yapılan açıklamada, " Hükümet, yasağın uygulanmasından bu yana yaban hayvanı ihracatı konusunu değerlendirdi ve yasağı kaldırdı." ifadesi kullanıldı.

Tüccarlara, yasak kapsamında satamadıkları hayvan stoklarını bitirmek için 6 Haziran'dan 5 Aralık'a kadar süre verildi.

Yaban hayatının korunmasını savunan aktivistler ise yasağın hafifletilmesinin, azalan kaçak avcılığı yeniden canlandırabileceği ve yaban hayatını korumada elde edilen kazanımları geri çevirebileceği uyarısında bulundu.

Tanzanya'da 2010'da, bazıları koruma altındaki en az 116 hayvan ve 16 kuş, yasa dışı yollarla ülkeden çıkarılmaya çalışılırken yakalanmıştı.

AA / Güncel

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