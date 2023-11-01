Tanzanya sömürge döneminde ölen direnişçilerin kalıntılarının Almanya'dan iadesini istedi

Tanzanya, sömürge döneminde ölen direnişçilere ait kalıntıların Almanya'daki müzelerden alınarak ülkeye geri getirilmesi için bu ülkeyle görüşmeye başladıklarını duyurdu.

Tanzanya, sömürge döneminde ölen direnişçilere ait kalıntıların Almanya'daki müzelerden alınarak ülkeye geri getirilmesi için bu ülkeyle görüşmeye başladıklarını duyurdu.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya'yı ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, yaptıkları ikili görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Hassan, ailelerin Alman müzelerinde sergilenen yakınlarının kalıntılarının ülkeye dönmesini istediğini aktararak bu konunun derin ve tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Steinmeier'le görüşmesinde sömürge dönemine ilişkin uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Hassan, iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınmasını ele aldıklarını belirtti.

Steinmeier de sömürgecilik döneminde yaşanan acıları kabullendiklerini ifade ederek siyasi sınırlara takılmadan ilişkileri ileriye götürme gayesi taşıdıklarını dile getirdi.

Arap egemenliği sonrasında 1880'lerden 1919'a kadar Alman sömürgesi altında kalan Tanzanya toprakları, Milletler Cemiyetinin kurulmasıyla İngiliz hakimiyetine geçti.

Alman sömürgesine karşı 1905 ila 1907 yıllarında yapılan Maji Maji Ayaklanması şiddetli şekilde bastırıldı.

Bağımsızlık hareketlerinin alevlendiği bölgede, 1961'de özgürlüğünü kazanan Tanganika, 1963'te İngilizlerden bağımsızlığını alan Zanzibar ile 1964'te birleşerek bugünkü Tanzanya adını aldı.