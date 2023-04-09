Tanzanya'nın Güneyinde Meydana Gelen Sel Felaketinde 1.800 Kişi Evsiz Kaldı

DARÜSSELAM, 9 Nisan (Xinhua) -- Tanzanya'nın güneyindeki Mtwara bölgesinde devam eden şiddetli yağışlar sele yol açarken, evleri sular altında kalan en az 1.800 kişi evsiz kaldı.

DARÜSSELAM, 9 Nisan (Xinhua) -- Tanzanya'nın güneyindeki Mtwara bölgesinde devam eden şiddetli yağışlar sele yol açarken, evleri sular altında kalan en az 1.800 kişi evsiz kaldı.

Mtwara Bölge Komiseri Ahmed Abbas Cumartesi günü yaptığı açıklamada, sel felaketinin geçen hafta Ruvuma Nehri'nin şiddetli yağış alarak taşmasının ardından meydana geldiğini söyledi.

Abbas, "Ani seller Mtwara bölgesinin Maurunga ve Kilambo mahallelerinde 150'den fazla evi sular altında bırakırken, 1.800 kişinin yaşadığı 528 hane evsiz kaldı" dedi.

Sel mağdurlarının ilkokullarda barındırıldığını belirten Abbas, afetzedeler için çadır ve yiyecek dahil olmak üzere yardım malzemeleri organize edildiğini söyledi.

Selden etkilenen bölgelerde, mısır ve patates de dahil olmak üzere 100 hektardan fazla çiftlik mahsulünün de zarar gördüğünü söyleyen Abbas, "Sellerin çiftliklere verdiği zararı tespit etmek için hala değerlendirme yapıyoruz" dedi.