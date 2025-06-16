Tanzanya Mahkemesi'nden Chadema Lideri Lissu'ya Savunma Hakkı

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Tanzanya'da mahkeme, ana muhalefet partisi Chadema'nın Genel Başkanı Tundu Lissu'nun vatana ihanet davasında kendi savunmasını yapmasına izin verdi. Lissu, 30'dan fazla avukatla birlikte duruşmaya katıldı.

Tanzanya'da mahkeme, ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) Genel Başkanı Tundu Lissu'nun yargılandığı vatana ihanet davasında kendi savunmasını yapmasına izin verdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Chadema lideri Lissu, Darüsselam kentindeki Kisutu Sulh Ceza Mahkemesi'nde vatana ihanet suçlamasıyla yargılandığı davaya 30'dan fazla avukattan oluşan hukuk ekibiyle katıldı.

Lissu, avukatların kendilerini tanıtmasının ardından Kıdemli Sulh Ceza Hakimi Franko Kiswaga'dan, savunmasını bizzat yapma talebinde bulundu.

Hakim Kiswaga, "Bundan sonra savcılık yanıtlarını doğrudan sanığa iletecek. Mahkeme, sanığın kendisini savunma talebini kabul etmiştir, aksi yönde bir karar almadığı sürece bu durum geçerlidir." ifadesini kullandı.

Kiswaga ayrıca, duruşmalar sırasında güvenlik görevlilerine, Lissu'nun hukuk ekibinden belge almasını engellememeleri talimatı verdi.

Savcı Nassoro Katuga da Lissu'nun kendisini temsil etmesine itirazlarının olmadığını açıkladı.

Katuga, cezaevinde belge erişimiyle ilgili hususların ise cezaevi yönetiminin yetkisi dahilinde olduğunu kaydetti.

Chadema lideri Lissu'nun davası

Tanzanya'da ana muhalefet partisi Chadema'nın lideri Tundu Lissu, 9 Nisan'da düzenlediği bir mitingin ardından vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Darüsselam'daki Kisutu Sulh Ceza Mahkemesi'nde mayısta hakim karşısına çıkan Lissu'nun, bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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