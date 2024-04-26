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Tanzanya, kuruluşunun 60. yılını kutladı

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Tanzanya'da, ülkenin kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutlamak için Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ülkelerinden liderlerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. Tanzanya Cumhurbaşkanı, birliğin kalıcı gücünü vurgulayarak kurucu liderlere teşekkür etti.

Tanzanya'da, ülkenin kuruluşunun 60. yıl dönümünü kutlamak için Darüsselam'daki Uhuru Stadyumu'nda Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ülkelerinden 7 liderin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi.

Zambiya, Somali, Kenya, Burundi, Namibya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Komorlar Birliği'nden liderlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte konuşan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, birliğin kalıcı gücünü vurguladı.

Hassan, 1964'te Tanganyika ve Zanzibar'ın birleşmesinde rol oynayan kurucu liderlere teşekkürlerini sunarak, "Onlara verebileceğimiz tek hediye bu birliği sürdürmeye devam etmek ve vizyonlarını onurlandırmaktır." dedi.

Tanganyikalılar ve Zanzibarlılar arasındaki tarihi bağların altını çizen Hassan, ortak miraslarını ve ailevi bağlarını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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