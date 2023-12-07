Tanzanya'da 31 Ekim'den beri haber alınamayan Devlet Başkanı Yardımcısı Philip Mpango'nun nerede olduğuna dair endişeler artıyor. Mpango'nun son olarak Güney Afrika Kalkınma Topluluğu liderlerinin katıldığı bir toplantıda görüldüğü belirtiliyor.

Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı'nın Nerede Olduğu Belirsizliğini Koruyor

Tanzanya'da 31 Ekim'den beri haber alınamayan Devlet Başkanı Yardımcısı Philip Mpango'nun nerede olduğuna dair endişeler arttı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Mpango bir ayı aşkın süredir ortalıkta görülmüyor.

Arusha şehrinde düzenlenen bilim konferansında yer alması beklenen Mpango'nun yerine kabineden bir bakanın katılması, Devlet Başkanı Yardımcısı'nın nerede olduğuna dair endişeleri arttırdı.

Mpango'nun ortalıkta görülmemesi, halk arasında sağlığıyla ilgili söylentilere neden oldu.

Başbakan Kassim Majaliwa, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların başkan yardımcısının nerede olduğu konusunda spekülasyon yapmamaları gerektiğini belirterek, "Sosyal medyadaki söylentilere inanmayın. Philip Mpango, resmi görev için ülke dışında." ifadelerini kullandı.

Çalışma ofisinden Mpango'nun nerede olduğuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Mpango'nun sağlığıyla ilgili daha önce de söylentiler yayılmıştı. Geçen ay Kovid-19 nedeniyle öldüğüne dair söylentiler üzerine Mpango, başkent Dodoma'da basın toplantısına katılmıştı.

Mpango, en son 31 Ekim'de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) liderlerinin katıldığı sanal toplantıda Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ı temsilen görülmüştü.