Tanzanya Devlet Başkanı, komşusunun kendilerine dolar için 'yalvardığını' söyledi

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinin mevcut ekonomik durumuna övgüde bulunarak bir komşu ülkenin petrol alabilmek için kendilerinden dolar talep ettiğini ve hatta yalvardığını söyledi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, ülkesinin mevcut ekonomik durumuna övgüde bulunarak bir komşu ülkenin petrol alabilmek için kendilerinden dolar talep ettiğini ve hatta yalvardığını söyledi.

Hassan, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı konuşmada, Tanzanya'nın Doğu Afrika'da en iyi performans gösteren ekonomi olduğunu belirtti ve bir komşu ülkenin kendilerinden sürekli dolar talep ettiğini dile getirdi.

Kenya olduğu tahmin edilen ülkenin sadece bir hafta yetecek dolar rezervine sahip olduğunu ifade eden Hassan, "Komşularımıza kıyasla çok iyi bir yerde duruyoruz. Onların rezervleri bir hafta bile yetmez ama bizim en az 4 ay yetecek rezervimiz var. Burada yakıt alabilmelerine garanti vermemiz için bize yalvarıyorlar." diye konuştu.

Hassan, ülkenin ismini zikretmezken haftalardır döviz kıtlığıyla mücadele eden Kenya'daki şirketlerin Tanzanya'daki bankalara başvuru yaptığı biliniyor.

Kenya Merkez Bankası verilerine göre şubatta 6,9 milyar dolar olan rezervler bu ay aynı dönemde 6,6 milyar dolara geriledi.

Kenya şilini son haftalarda hem dolara hem de Tanzanya ve Uganda şilinine karşı değer kaybetmişti.