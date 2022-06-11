Tanzanya'daki zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Tanzanya'daki zincirleme trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti Tanzanya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi. Tanzanya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi. Iringa-Mbeya otobanında, Darüsselam- Mbeya seferini yapan bir yolcu otobüsü, arızalanan bir kamyona arkadan çarptı. Kurtarma çalışmaları sürerken başka bir kamyon, yaralılar ve yardım edenlere çarptı. Iringa bölgesi Emniyet Müdürü Allan Bukumbi, olayda 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti. Yaralıların Iringa bölge hastanesinde tedavileri sürerken, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. AA / Ömer Erdem - Güncel Tanzanya Güncel Haberler

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