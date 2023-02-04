Tanzanya'daki trafik kazasında 17 kişi öldü Güncel Haberler Tanzanya'da meydana gelen trafik kazasında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tanzanya'da meydana gelen trafik kazasında 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Tanga Bölgesi Komiseri Omary Mgumba, basına yaptığı açıklamada, kazaya bir yolcu otobüsü ve kamyonun karıştığını belirtti. Mgumba, Tanga bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını aktardı. Yaralıların Korogwe bölgesindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Tanzanya Güncel Haberler

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