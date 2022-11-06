Tanzanya'da yolcu uçağı Viktorya Gölü'ne düştü Güncel Haberler Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düştü. Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düştü. Tanzanya Polisi Kagera Bölgesi Müdürü William Mwampaghale, basına yaptığı açıklamada, yolcu uçağının kötü hava koşulları yüzünden Viktorya Gölü'ne düştüğünü açıkladı. Yaralıların tedavi için Kagera Hastanesi'ne kaldırıldığını ifade eden Mwampaghale, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Mwampaghale, Darüsselam şehrinden Bukoba Havalimanı'na sefer yapan uçakta 39 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğunu belirtti. Başbakan'dan kazayla ilgili soruşturma talimatı Kazanın ardından bölgeye giden Başbakan Kassim Majaliwa, yaptığı açıklamada, uçaktaki ölenlerin sayısını güncelledi ve 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Majaliwa, kazayla ilgili soruşturma talimatı verdiğini aktardı. Kaç kişinin kurtarıldığı ise henüz netlik kazanmadı. Kaynak: AA / Güncel Tanzanya Güncel Haberler

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