DARÜSSELAM - Tanzanya'da "Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması" düzenlendi (2)

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da binlerce dinleyicinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapıldı.

Al-Hikma Vakfı tarafından Darüsselam şehrindeki Benjamin Mkapa Stadyumu'nda düzenlenen yarışmaya, Zanzibar Devlet Başkanı Hüseyin Mwinyi, Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa ile Tanzanya, Uganda, Burundi ve Ruanda gibi ülkelerden müftüler katıldı.

Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen Uluslararası Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması'na Tanzanya başta olmak üzere 22 ülkeden yarışmacı katıldı.

Yarışmada birinci olan Kongolu Brazzavilleli Thiame Bouna'ya 8 bin 600 dolar para ödülü verildi.

Yarışmada ikinciliği Ugandalı, üçüncülüğü ise Nijeryalı yarışmacı kazandı.

Tanzanya'da ramazan boyunca farklı yerlerde ve farklı günlerde Kur'an-ı Kerim okuma yarışmaları düzenleniyor.