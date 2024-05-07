Tanzanya'da Tekne Kazası: 5 Ölü, 6 Kayıp

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Hint Okyanusu kıyısında teknenin alabora olması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.

Yetkililer, Tanga bölgesindeki Pangani'ye giden tekneden düşerek boğulan 5 kişinin cesedinin sürüklendiğini ve Kenya'nın Mombasa kenti açıklarında sudan çıkarıldığını söyledi.

Pangani Bölge Komiseri Musa Kilakala, olayla ilgili bilgi toplamak için Kenya ile işbirliği içinde olduklarını kaydetti.

Kilakala, kayıp 6 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, kazayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.