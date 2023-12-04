Tanzanya'nın Manyara bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 47 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tanzanya'da Sel ve Heyelan: 47 Kişi Hayatını Kaybetti

Tanzanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 47 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Manyara bölgesinde şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması meydana geldi.

Manyara Bölge Komiseri Queen Sendiga, sel ve heyelanlar nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiğini, 85 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sendiga, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Katesh ve Hanang köylerinde yaklaşık 100 ev heyelanda yıkıldı ya da zarar gördü.

Afrika'nın doğusunda ekim ayından bu yana etkili olan yağışlar sonucu Somali, Etiyopya ve Kenya'da binlerce kişi evini terk etmek zorunda kalmış, onlarca kişi hayatını kaybetmişti.