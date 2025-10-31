Haberler

Tanzanya'da Seçim Sonuçlarına Protestolar: Genelkurmay Başkanı Ordunun Müdahale Edeceğini Açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tanzanya'da seçim sonuçlarına yönelik protestolar devam ederken, Genelkurmay Başkanı Jacob John Mkunda, durumu kontrol altına almak için ordunun güvenlik birimleriyle çalışacağını duyurdu. Protestolarda internet kısıtlamaları ve çatışmalar yaşanıyor.

Tanzanya Genelkurmay Başkanı Jacob John Mkunda, seçim sonuçlarına yönelik protestolarda durumu kontrol altına almak için ordunun güvenlik birimleriyle çalışacağını belirtti.

Yerel medyaya göre Tanzanya'nın ticari başkenti Darüsselam'da üçüncü gününe giren seçim sonuçlarına yönelik gösteriler sürüyor.

Ordu, protestolara güvenlik birimleriyle müdahale edecek.

Mkunda, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, protestocuları suçlayarak gösterileri kınadı.

Ordunun, durumu kontrol altına almak için güvenlik birimleriyle çalışacağını belirten Mkunda, savunma güçlerinin, huzuru bozan herkese karşı "yasal işlem" başlatacağı uyarısında bulundu.

Ülkenin başkenti Darüsselam'da yüzlerce gösterici, seçim sonuçlarına itiraz ederek Seçim Komisyonundan sonuçların açıklanmasını durdurmasını talep etti.

Polisle göstericiler arasında çatışma yaşandı.

İnternet erişiminin kısıtlandığı ülkede çıkan olaylarda bazı araçlar, bir akaryakıt istasyonu ve polis merkezleri ateşe verildi.

Hükümet, can kaybı ya da hasar bilançosuna ilişkin açıklama yapmazken Uluslararası Af Örgütü, 29 Ekim'deki protestolarda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Protestolar diğer kentlere de yayılırken hükümet, üniversite ve kolejlerin 3 Kasım'da planlanan açılışını erteledi.

Muhalefetten usulsüzlük iddiası

Tanzanya devlet televizyonu, 1961'den bu yana iktidarda bulunan Devrim Partisinin (CCM) oy oranlarına ilişkin sonuçları yayımlamıştı.

Sonuçlara göre CCM, ülkenin yarı özerk bölgesi Zanzibar'da da cumhurbaşkanlığını elinde tutmuştu.

Zanzibar Seçim Komisyonu, mevcut Cumhurbaşkanı Hüseyin Mvinyi'nin oyların yüzde 78,8'ini aldığını bildirmişti.

Muhalefet ise sonuçlarda büyük çaplı usulsüzlük yapıldığını öne sürerek, sonuçlara karşı nasıl bir adım atacaklarını gelecek günlerde açıklayacaklarını duyurmuştu.

?Hassan, ilk kez doğrudan halk oylamasına katıldı

İngiltere'den bağımsızlığını 1961'de kazanan Tanzanya'da CCM, 64 yıldır yönetimde bulunuyor.

2015-2021 yıllarında Tanzanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan Samia Suluhu Hassan, 2021'de kalp rahatsızlığı nedeniyle ölen dönemin Cumhurbaşkanı John Magufuli'nin yerine göreve gelmiş ve ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı

Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Milyonların beklediği dev maç öncesi Bordo-mavililere müjde
Ağlayarak zor günler geçirdiğini duyuran Nagihan Karadere'den yeni açıklama

Ağlayarak zor günler geçirdiğini söylemişti! Yeni haber geldi
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi

PFDK ülkenin konuştuğu hakem için de kararını verdi
Billie Eilish'ten rekor bağış! Milyarderlere sert mesaj verdi

Kimse beklemiyordu! Ünlü isimden geceye damga vuran rekor bağış
Can Holding soruşturması İran'a uzandı, Adalet Bakanlığı'na yazı gönderildi

Can Holding soruşturması komşu ülkeye uzandı! Bakanlık devreye girdi
8 yakınını kaybeden avukat: Sıra Turizm Bakanlığı yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine

"Sıra bakanlık yetkililerinde, pazartesi düşüyorum peşlerine"
Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Bugün bu kuyruğa girmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.