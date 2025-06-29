Tanzanya'da Otobüs Kazası: 38 Ölü, 28 Yaralı

DARÜSSELAM, 29 Haziran (Xinhua) -- Tanzanya'nın kuzeyindeki Kilimanjaro bölgesinde bulunan Moshi ilçesinde iki otobüsün cumartesi akşamı kafa kafaya çarpışıp alev alması sonucu en az 38 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

Kilimanjaro Bölge Komiseri Nurdin Babu, pazar günü Xinhua'ya telefonda yaptığı açıklamada, ölenler arasında Moshi belediyesindeki bir düğüne katılmak üzere seyahat eden aynı ailenin üyelerinin de bulunduğunu söyledi.

Babu, kazanın yerel saatle 17.00 civarında olduğunu belirtti. Otobüslerden birinin ön lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen çarpışma sonucu yangın çıktığı, yangının iki aracı da sarması neticesinde ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Yetkili, yaralanan 28 yolcudan 22'sinin tedavi edilerek hastaneden taburcu olduğunu, 6'sının ise halen tıbbi bakım altında olduğunu ifade etti.