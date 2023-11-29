Tanzanya'da Otobüs ile Tren Çarpıştı: 13 Ölü, 25 Yaralı

DARÜSSELAM, 29 Kasım (Xinhua) -- Tanzanya'nın orta kesimindeki Singida bölgesinde Çarşamba günü sabah saatlerinde seyir halindeki bir otobüsün bir trenle çarpışması sonucu en az 13 yolcu hayatını kaybederken, 25 yolcu da ağır yaralandı.

DARÜSSELAM, 29 Kasım (Xinhua) -- Tanzanya'nın orta kesimindeki Singida bölgesinde Çarşamba günü sabah saatlerinde seyir halindeki bir otobüsün bir trenle çarpışması sonucu en az 13 yolcu hayatını kaybederken, 25 yolcu da ağır yaralandı.

Singida bölge polis komiseri Stellah Mutahibirwa, olay mahallinde yaptığı açıklamada, "Yaralanan 25 yolcunun çoğunun durumu kritik, bu nedenle ölü sayısı artabilir" dedi.

Mutahibirwa, 57 yolcuyu taşıyan otobüsün, ülkenin ticaret merkezi Darüsselam'dan Mwanza kentine gitmekte olduğunu söyledi.

Otobüsün yerel saatle sabah 05.00'te bir demiryolu geçidindeki lokomotife çarptığını bildiren Mutahibirwa, trenin bu esnada rutin makas değiştirme işlemi yaptığını sözlerine ekledi.

Mutahibirwa, "Görünüşe göre otobüs sürücüsü ihtiyatsız davranıp demiryolu geçidinden geçmeye çalışmış" ifadelerini kullandı.