Tanzanya'da nadir türlerden beyaz bufalo görüldü - Haberler

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Tanzanya'da nadir türlerden beyaz bufalo görüldü

AA - Güncel
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Tanzanya'da nadir türlerden beyaz bufalo görüldü

Tanzanya'nın kuzeyindeki Tarangire Ulusal Parkı'nda nadir türlerden beyaz bir bufalo görüldüğü bildirildi.

Tanzanya'nın kuzeyindeki Tarangire Ulusal Parkı'nda nadir türlerden beyaz bir bufalo görüldüğü bildirildi.

Tanzanya Ulusal Parkları Komiser Yardımcısı Pascal Shelutete, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, beyaz bufalonun ilk kez dün akşam saatlerinde görüldüğünü söyledi.

Yerli ve yabancı turistlerin parka ilgisinin arttığını belirten Shelutete, beyaz bufalonun bulunduğu parkın birçok turist için bir "cazibe merkezi" haline geldiğini kaydetti.

???????Shelutete, beyaz bufalonun, parkta görülen zürafalar da dahil olmak üzere diğer beyaz hayvanlarla aynı albino ailesinden olduğuna dikkati çekti.

AA / Güncel

Tanzanya, Komiser, Güncel, Haberler

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