Tanzanya'da Mahkeme, Tundu Lissu'nun Duruşmasına Bizzat Getirilmesine Hükmetti

Tanzanya'da bir mahkeme, açlık grevi yapan ve vatana ihanetle suçlanan ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) lideri Tundu Lissu'nun bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar verdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Tanzanya'da bir sulh ceza mahkemesi, sanal duruşmaları protesto etmek amacıyla açlık grevine başlayan Lissu'nun duruşmaya bizzat getirilmesine hükmetti.

Chadema lideri Lissu, 9 Nisan'da düzenlediği bir mitingin ardından vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Parti, söz konusu mitingin ülkenin güneybatısındaki Mbeya kentinde yaklaşan genel seçimler ve reform taleplerine dikkati çekmek amacıyla yapıldığını açıkladı.

Tanzanya yasalarına göre vatana ihanet suçlamasında kefalet hakkı bulunmuyor.

Chadema, seçim sürecine ilişkin reform taleplerini sürdürürken, muhalefet mensuplarına yönelik gözaltı ve tutuklamaları da sert bir dille eleştiriyor.

Chadema üyelerine gözaltı

Tanzanya'da muhalefetteki Chadema Partisi, sık sık düzenlediği mitingler nedeniyle polis müdahaleleri ve tutuklamalarla karşı karşıya kalıyor.

Partinin, 2024 Ağustos'unda Mbeya kentinde Uluslararası Gençlik Günü dolayısıyla düzenlemeyi planladığı miting polis tarafından engellenmişti. Tundu Lissu, bazı üst düzey parti yöneticileri ve çok sayıda destekçi gözaltına alınmıştı.

Son aylarda Tanzanya'daki muhalefet partileri, düzenledikleri protesto gösterileriyle hükümeti tartışmalı yasa tasarılarını geri çekmeye, artan yaşam maliyetlerini ele almaya ve seçim sürecinin bağımsız şekilde denetlenmesini sağlamaya çağırıyor.