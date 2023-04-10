Tanzanya'da hava ve demir yolu ulaşımıyla ilgili kurumların başındaki isimler görevden alındı

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da verdikleri ihalelerle devleti zarara uğrattıkları anlaşılan demir ve hava yolu ulaşımıyla ilgili kamu kurumlarının yöneticileri görevden alındı.

Doğu Afrika ülkelerinden Tanzanya'da verdikleri ihalelerle devleti zarara uğrattıkları anlaşılan demir ve hava yolu ulaşımıyla ilgili kamu kurumlarının yöneticileri görevden alındı.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, geçen yıla ait Sayıştay raporunun açıklanmasıyla, devleti yaklaşık 250 milyon dolar zarara uğrattıkları anlaşılan Tanzanya Demir Yolu Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri ve Tanzanya Hükümeti Uçuş Ajansı (TGFA) Genel Direktörü John Nzulule'nin görevlerine son verdi.

Raporda, demir yolu şirketinin, ihalede lokomotif ve vagonlar için en düşüğü 263,4 milyon dolar olmasına rağmen 478 milyon dolarlık teklifi kabul ettiği ortaya konuldu.

Ayrıca hava kurumuna 37 milyon dolarlık kargo uçağı için 86 milyon dolarlık fatura kesildiği belirlendi.

Geçen hafta yayımlanan Sayıştay raporu sonrası emniyette yolsuzluğa karışan bazı isimler de ülkeden kaçmıştı.