Tanzanya'da Deniz Kaplumbağası Eti Yiyen 7 Kişi Öldü

DARÜSSELAM, 15 Mart (Xinhua) -- Tanzanya'nın Hint Okyanusu'nda bulunan üçüncü büyük adası Mafia Adası'nda, deniz kaplumbağası eti yiyen en az yedi kişinin öldüğü ve sekiz kişinin de hastalandığı bildirildi.

DARÜSSELAM, 15 Mart (Xinhua) -- Tanzanya'nın Hint Okyanusu'nda bulunan üçüncü büyük adası Mafia Adası'nda, deniz kaplumbağası eti yiyen en az yedi kişinin öldüğü ve sekiz kişinin de hastalandığı bildirildi.

Mafia Adası'ndaki Bweni köyünün muhtarı Juma Khatibu, Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, etkilenenlerin Cumartesi akşamı zehirli olduğundan şüphelenilen deniz kaplumbağası etini balıkçılardan satın aldıklarını ve gece yediklerini söyledi.

Khatibu, hastaneye kaldırılan sekiz hastanın durumlarının stabil olduğunu söyledi.

Tanzanya hükümeti koruma amaçlı olarak kaplumbağa etinin yenmesini yasaklamasına karşın kurallara uymayan bazı balıkçılar bu eti yasadışı yollarla satıyor. Bazı kaplumbağaların zehirli olduğu biliniyor. Geçen yıl Ekim ayında da, Lindi'nin güney bölgesinde zehirli olduğu sanılan kaplumbağa etini yiyen en az üç kişi ölmüş ve 74 kişi de hastalanmıştı.