Tanzanya'da Çin Destekli Ngorongoro-Lengai Jeoparkı Açıldı

DARÜSSELAM, 17 Ekim (Xinhua) -- Tanzanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Philip Mpango (sağdan ikinci), Tanzanya'nın Arusha kentinde Çin'in desteğiyle inşa edilen Ngorongoro-Lengai Jeoparkı'nın devir teslim töreninde Çin'in Tanzanya Büyükelçisi Chen Mingjian (sağdan birinci) ile tokalaşıyor, 16 Ekim 2025. (Fotoğraf: Emmanuel Herman/Xinhua)

Mpango tarafından perşembe günü resmi açılışı yapılan jeopark, jeolojik araştırmalar, ülke mirasının korunması ve turizmin gelişimini teşvik amacıyla ve Çin'in desteğiyle inşa edildi.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan adına konuşan Mpango, UNESCO listesinde yer alan Ngorongoro Koruma Alanı içinde bulunan yeni müze de dahil olmak üzere Tanzanya'nın altyapısının geliştirilmesine yönelik Çin hükümetinin sürekli desteği için teşekkürlerini iletti.

Mpango, UNESCO tarafından 2018 yılında tescil edilen Ngorongoro-Lengai Jeoparkı'nın Sahra Altı Afrika'daki tek, Afrika kıtasındaki ikinci jeopark olduğunu belirtti.