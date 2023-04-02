Tanzanya'da 40 milyon liralık yolsuzluğa karışan polis müfettişi ülkeden kaçtı

Tanzanya'da yardım sandığından yaklaşık 4,8 milyar şilin (40 milyon lira) çalan polis müfettişi, skandalın ortaya çıkmasının ardından ülkeden kaçtı.

Tanzanya'da yardım sandığından yaklaşık 4,8 milyar şilin (40 milyon lira) çalan polis müfettişi, skandalın ortaya çıkmasının ardından ülkeden kaçtı.

The Citizen gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'a 2021-2022 yılı raporunu sunan Sayıştay Başkanı Charles Kichere, polislerin ölen meslektaşlarının yakınları için topladığı yardım parasının ortadan kaybolduğunu tespit etti.

Raporda, vefat halinde yakınlara ödenmesi gereken toplam 40 milyon liranın aslında Darüsselam, Moroforo ve Zanzibar'da yaşayan bu kişilere hiç ulaşmadığı belirtildi.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından o sırada eğitim kampında olan şüpheli polis müfettişi apar topar Güney Afrika'ya kaçtı.

Kriminal Soruşturma Bürosu Direktörü Ramazan Kingai, skandala karışan müfettişin ülkeden kaçtığını doğrulayarak, bu kişiyi ülkeye getirmek ve kaçırılan parayı almak için girişimde bulunduklarını söyledi.

Yolsuzluğa karışan başka polis yetkililerinin de bulunduğu aktarıldı.

Devlet Başkanı Hassan, geçen hafta yolsuzluklara dikkati çeken bir konuşma yapmış, bazı idarecilerin faturaları kabartarak devleti soyduğunu ifade etmişti.