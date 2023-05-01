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Tanzanya'da 4 Ayda Şiddetli Yağışlar Nedeniyle 37 Çocuk Yaşamını Yitirdi

Tanzanya'da 4 Ayda Şiddetli Yağışlar Nedeniyle 37 Çocuk Yaşamını Yitirdi

Güncel Haberler

DARÜSSELAM, 1 Mayıs (Xinhua) -- Tanzanya'nın dokuz bölgesinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Ocak ayı ile 28 Nisan arasında en az 37 çocuk yaşamını yitirdi.

DARÜSSELAM, 1 Mayıs (Xinhua) -- Tanzanya'nın dokuz bölgesinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Ocak ayı ile 28 Nisan arasında en az 37 çocuk yaşamını yitirdi.

Tanzanya Polis Kuvveti Sözcüsü David Misime Cumartesi günü yaptığı açıklamada, bazı çocukların ani sel baskınlarına kapıldığını, bazılarının da sular altında kalan kuyu ve göletlerde boğulduğunu söyledi.

Misime ebeveynleri ve velileri, çocukların yağmurda evlerinden uzaklaşmaması konusunda uyardı.

Yetkili ayrıca ilgili makamları kuyular ve göletler de dahil olmak üzere su depolanan alanlara işaretler koymaya çağırdı.

Tanzanya Meteoroloji Otoritesi, ülkenin farklı bölgelerinde ciddi sonuçlara yol açabilecek seller ve şiddetli yağışlar hakkında günlük uyarılar yayımlıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tanzanya 1 Mayıs Güncel Haberler

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