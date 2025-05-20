Tanzanya Cumhurbaşkanı, Kenyalı Siyasetçilerin Müdahalesine İzin Vermeyecek

Tanzanya Cumhurbaşkanı, Kenyalı Siyasetçilerin Müdahalesine İzin Vermeyecek
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Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Kenyalı siyasetçilerin ülkesinin içişlerine karışmaya çalıştığını belirterek, buna kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti. Özellikle muhalefet lideri Tundu Lissu'nun davası nedeniyle yaşanan gerginlikler iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zor durumda bıraktı.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Kenyalı siyasetçilerin ülkesinin içişlerine müdahale etmeye çalıştıklarını belirterek, buna kesinlikle izin vermeyeceklerini söyledi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) lideri Tundu Lissu'nun, vatana ihanet ve halkı isyana teşvik suçlamalarıyla yargılandığı davayı izlemek üzere gelen Kenyalı siyasetçiler, iki ülke arasında gerilime neden oldu.

Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan, yaptığı açıklamada, Kenyalı siyasetçilerin ülkesinin içişlerine karışmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Hassan, "Eğer kendi ülkelerinde kontrol altına alınmış, bastırılmışlarsa buraya gelip içişlerimize karışmasınlar. Onlara fırsat tanımayalım. Zaten kendi ülkelerinde kaos, kargaşa çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hassan, Lissu'nun davasını izlemek üzere ülkeye gelen Kenyalı heyetin sınır dışı edilmesini de savundu.

Öte yandan, Lissu'nun davasını izlemek için Tanzanya'ya gelen ve sınır dışı edilenlerden eski Kenya Ulusal Meclisi Üyesi Martha Karua, basına yaptığı açıklamada, Tanzanya'nın uluslararası hukuk ve insan haklarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Chadema lideri Lissu'nun davası

Tanzanya'da ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisi (Chadema) lideri Tundu Lissu, 9 Nisan'da düzenlediği bir mitingin ardından vatana ihanet suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Darüsselam'daki Kisutu Sulh Ceza Mahkemesi'nde dün hakim karşısına çıkan Lissu'nun bir sonraki duruşmanın yapılacağı hazirana kadar tutuklu yargılanmasına hükmedilmişti.

Eski Kenya Ulusal Meclisi Üyesi Martha Karua, eski Kenya Yüksek Mahkemesi Başkanı Willy Mutunga ve bazı insan hakları savunucuları, davayı takip etmek üzere Tanzanya'ya geldiklerinde güvenlik güçleri tarafından durdurularak sınır dışı edilmişti.

Mutunga ve beraberindekilerin kısa süreli gözaltına alındığı, Nairobi yönetiminin, heyetin serbest bırakılması için resmi girişimde bulunduğu belirtilmişti.

Tanzanya yönetimi, yaşananların egemenlik hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, gelişmeler iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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