Tanzanya, 'Afrika'nın en uzun köprüsü' için görüşmelere başladı

Tanzanya hükümeti, Afrika'nın "en uzun köprüsü" olacak ve ana karayı Zanzibar'a bağlayacak köprü için Çinli şirketle görüşmelere başladı.

Tanzanya hükümeti, Afrika'nın "en uzun köprüsü" olacak ve ana karayı Zanzibar'a bağlayacak köprü için Çinli şirketle görüşmelere başladı.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Geofrey Kasekenya, mart ayından bu yana inşa planları konusunda müzakerelerin yürütüldüğünü ve köprü için yatırımcının Çin Yurtdışı Mühendislik Grup Şirketi (COVEC) olabileceğini belirtti.

İlk olarak 2020 yılında gündeme gelen ve Zanzibar Adası'yla Darüsselam şehrini birbirine bağlaması planlanan köprünün, bölgedeki turizm ve ticarete katkıda bulunması hedefleniyor.

Çinli şirket, fizibilite çalışmasıyla inşa edilebilirliği ortaya konan köprünün inşasıyla daha önce ilgilendiklerini açıklamıştı.

Köprünün maliyetinin ne olacağı henüz bilinmezken ana kara ve Zanzibar'daki farklı sektörlerin temsilcilerinin inşa öncesi çalışmalara dahil olduğu belirtiliyor.

Hint Okyanusu kıyılarındaki ülke, her yıl yüz binlerce turisti ana kara ve adalarda ağırlıyor.